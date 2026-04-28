«Різні люди» / Youtube

В российской оппозиции широко обсуждают высказывания Руслана Кутаева — президента Ассамблеи народов Кавказа и члена платформы при ПАСЕ, представляющего в ней коренные народы России. Сначала в интервью украинскому ютьюб-каналу он заявил, что, когда придет время, чеченцы «вернутся в Москву» и будут контролировать российскую столицу, чтобы она «не ерепенилась с окружающими народами». Позже Кутаева пригласил на эфир журналист Александр Плющев, чтобы тот пояснил свои слова, которые могли быть неправильно поняты. Но в этой беседе Кутаев сделал еще несколько громких заявлений — в частности, оправдал «убийства чести» и сравнил квир-людей с «отщепенцами» и «извращенцами», заявив, что им не следует «выставлять себя». Теперь правозащитники и журналисты требуют отстранить Кутаева от работы в ПАСЕ и выясняют, каким образом он туда попал.

Руслан Кутаев — политолог, общественный деятель, бывший вице-премьер самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия и президент Ассамблеи народов Кавказа. В состав платформы при ПАСЕ Кутаев вошел как один из пяти представителей коренных народов России по специальной «квоте» (при этом и остальные 10 членов делегации тоже не были никем выбраны — платформа формировалась по закрытой процедуре Бюро ПАСЕ). В Чечне Кутаева преследовали по статье о наркотиках. Его задержали в 2014 году — сразу после несогласованной конференции, посвященной 70-летию депортации чеченского народа. Политолога приговорили к четырем годам лишения свободы, обвинив в хранении героина. Сам он утверждал, что его пытали, а наркотик подбросили. Причиной своего задержания и сфабрикованного дела Кутаев называл конференцию, вызывавшую недовольство чеченских властей. «Мемориал» признал Кутаева политическим заключенным. На свободу он вышел в 2017 году. В России с июня 2025 года Кутаев объявлен «иноагентом».

В конце марта Руслан Кутаев дал интервью украинскому ютьюб-каналу «Різні люди». В нем среди прочего он высказал мнение о будущем переделе власти в России и роли чеченцев в этом процессе.

«Мы не просто вернемся — мы сначала в Москве поработаем. Мы в Москве поставим ту власть, которая нам удобна», — заявил Кутаев, отметив, что в столице России живут до четырех миллионов человек, исповедующих ислам.

«И когда в России надо будет действовать — мы будем действовать. И только по согласованию с нами установится та власть, которая будет управлять Россией. Только с нами. <…> Мы будем контролировать Москву для того, чтобы Москва не ерепенилась с окружающими народами и окружающими государствами», — добавил Кутаев, противопоставив чеченцам «студентиков, которые будут ходить с фонариками».

На это интервью обратили внимание спустя месяц. 24 апреля Кутаева пригласил на свой эфир журналист Александр Плющев. Он попросил гостя прояснить заявления относительно Москвы и смены власти. Кутаев вновь повторил, что в момент изменений «придется считаться» с народами Кавказа, которые имеют российское гражданство, а если будет необходимость — «идти на баррикады».

В этой же беседе Кутаев высказался о ЛГБТК-людях, подвергающихся преследованиям в Чечне. Он дал понять, что не хотел бы заниматься их проблемами. «Я представитель консервативной части чеченского общества. В чеченском обществе такое поведение воспринимается не просто болезненно, а очень и очень серьезно. <…> Защищая права меньшинств, при этом мы не должны посягать на права большинства», — сказал Кутаев.

По его словам, в чеченском обществе «есть компромиссное решение» на этот счет: если люди «каким-то образом себя позиционируют», то «занимайся своим делом тихо, не надо ходить, что я чеченец, что я чеченка, и выставлять нас на обозрение, понимая, что нас это оскорбляет». Кутаев также добавил, что, «защищая себя от своих внутренних отщепенцев, извращенцев, мы пытаемся сохранить себя как чеченское общество, которое мы унаследовали». «Нам так нравится быть. Вот мы такие», — сказал он.

Кутаев назвал важнейшим для чеченцев вопрос чести — «выше, чем жизнь». Он заявил, что «каждая семья принимает решение самостоятельно — отец, мать, дядя, брат, сын». На вопрос ведущего, имеет ли право семья в Чечне убить одного из родственников, который ее «позорит», Кутаев ответил встречным вопросом: «Почему член этой семьи имеет право опозорить эту семью?».

Решение принимает семья — это исключительно. Ни Кадыров, ни , ни Путин не влияют на принятие решения. Что бы они ни делали: убить, привезти домой, выгнать, устроить свадьбу — все это решает семья.

После этого правозащитная группа СК SOS (она помогает жителям Северного Кавказа, пострадавшим от домашнего насилия) потребовала отстранить Кутаева от работы в ПАСЕ, заявив, что он оправдывает «убийства чести» чеченских женщин и ЛГБТК-людей. «Его высказывания фактически легитимизируют внесудебные расправы, насилие и безнаказанность — это несовместимо с базовыми принципами прав человека», — отметили в СК SOS.

Обновлено. Кутаев заявил «Новой газете Европа», что его неправильно поняли. По его словам, в эфире у Плющева он не оправдывал «убийства чести», а пытался объяснить, как в чеченском обществе устроено принятие решений в подобных конфликтах. «Меня же как эксперта спрашивали, какова ситуация там. Я же не говорил, что я думаю. <…> Там вопрос стоял: какова ситуация в чеченском, кавказском обществе. Я пытался максимально честно [объяснить], какая ситуация, какими категориями там мыслят», — сказал Кутаев. Он добавил, что сам выступает против лишения человека жизни.

27 апреля журналист Ренат Давлетгильдеев обратился через фейсбук к представителям платформы российских демократических сил при ПАСЕ с несколькими вопросами по поводу интервью Кутаева в эфире у Плющева. Он считает, что эта беседа «превратилась в парад неприкрытой гомофобии» — и такие заявления недопустимы. Журналист спросил, поддерживает ли платформа при ПАСЕ заявления Кутаева, какова в целом ее официальная позиция по проблеме нарушения прав квир-персон и женщин на Кавказе, а также — может ли «человек, который отказывается заниматься защитой ЛГБТК-людей и называет их „извращенцами“», представлять правозащитную и демократическую повестку в ПАСЕ.

Давлетгильдеева поддержали его коллеги. «Кутаев спрашивает, какое право есть у девушек позорить их традиционные чеченские семьи. А я хочу спросить, кто дал право этому, кхм-кхм, политику позорить Россию в ПАСЕ», — написала ведущая ютьюб-канала «Ходорковский Live» Елена Малаховская. «Поддерживаю негодование и вопросы. Как этот черт попал в правозащитники вообще», — написала журналистка Ксения Ларина, поделившаяся постом Давлетгильдеева.

О Кутаеве высказалась и юрист «Команды против пыток» Ольга Садовская, которая вела его дело в Европейском суде по правам человека (он подавал жалобу в ЕСПЧ из-за преследования по сфабрикованному обвинению). Она охарактеризовала случившееся как скандал «в одном там европейском демократическом органе, сформированном недемократическим путем». «И в связи с произошедшим я что хочу сказать: даже самый пещерный человек, который делит людей на сорта, не должен подвергаться насилию. Но диким и пещерным человеком он от этого быть не перестает», — написала она в фейсбуке.

Предприниматель Михаил Ходорковский (он тоже участвует в работе платформы российской оппозиции при ПАСЕ) заявил, что в интервью Кутаева «очень много разных аспектов, которые стоило бы обсудить». Однако, по мнению Ходорковского, при создании платформы задача была «не в единстве взглядов, а в том, чтобы собрать их спектр и попробовать наладить диалог». «Отсюда — разнообразие участников и мнений. Мы там, чтобы научиться сосуществовать и решать общие вопросы при категорическом несогласии по целому ряду других проблем. И пока — получается», — написал он в соцсетях.

