Руслана Кутаева отстранили от работы в платформе российской оппозиции при ПАСЕ. Он говорил, что «убийства чести» в Чечне — это семейное дело
Источник: Евгений Плющев
Члена платформы российской оппозиции при ПАСЕ Руслана Кутаева, оправдывавшего «убийства чести» на Северном Кавказе, отстранили от работы платформы. Соответствующее заявление главы ПАСЕ Петры Байр опубликовал журналист Евгений Плющев.
Временное отстранение вступает в силу немедленно. Байр сообщила, что дело Кутаева передадут на рассмотрение в Бюро ПАСЕ, которое примет окончательное решение.
