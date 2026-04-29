Члена платформы российской оппозиции при ПАСЕ Руслана Кутаева, оправдывавшего «убийства чести» на Северном Кавказе, отстранили от работы платформы. Соответствующее заявление главы ПАСЕ Петры Байр опубликовал журналист Евгений Плющев.

Временное отстранение вступает в силу немедленно. Байр сообщила, что дело Кутаева передадут на рассмотрение в Бюро ПАСЕ, которое примет окончательное решение.

Новость дополняется.

«Мы будем контролировать Москву. Решение об убийствах чести принимает семья. ЛГБТК — отщепенцы и извращенцы» Это заявления Руслана Кутаева — члена платформы российской оппозиции при ПАСЕ. Теперь правозащитники требуют его отстранения

«Мы будем контролировать Москву. Решение об убийствах чести принимает семья. ЛГБТК — отщепенцы и извращенцы» Это заявления Руслана Кутаева — члена платформы российской оппозиции при ПАСЕ. Теперь правозащитники требуют его отстранения