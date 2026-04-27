Правозащитная группа СК SOS, занимающаяся помощью жителям Северного Кавказа, которые пытаются покинуть дом из-за насилия, потребовала отстранить от работы в ПАСЕ члена платформы российской оппозиции Руслана Кутаева, после того как он фактически оправдал «убийства чести» в Чечне. Об этом сообщает «Дождь».

В эфире ютьюб-канала The Breakfast Show Кутаев на вопрос, имеет ли право семья в Чечне убить одного из членов за «позор», ответил встречным вопросом: «А член семьи имеет право опозорить эту семью?».

Решение [что делать] принимает исключительно семья. Ни Кадыров, ни Закаев, ни Путин не влияют на принятие решения. Что бы они ни делали: убить, привезти домой, выгнать, устроить свадьбу — все это решает семья.

Кутаев также отметил, что считает «отщепенцами и извращенцами» представителей ЛГБТК-сообщества в Чечне.

Группа СК SOS сообщила, что направит официальное письмо в бюро ПАСЕ и председателю организации с требованием дать оценку высказываниям Кутаева.

Платформа российских демократических сил при ПАСЕ была создана с целью диалога с европейскими парламентариями, чтобы «представлять интересы антивоенно настроенных россиян». Она начала работу в конце января.

Всего в состав платформы входят 15 человек. Руслан Кутаев — один из пяти участников, которые на платформе представляют коренные народы России. Он президент общественной организации «Ассамблея народов Кавказа»; в 1990-х Кутаев был вице-премьером самопровозглашенной республики Ичкерия.

