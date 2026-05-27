Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за незаконный майнинг. Документ вводит в Уголовный кодекс новую статью 171.6.

Майнеры и те, кто оказывает услуги оператора майнинговой инфраструктуры, должны быть зарегистрированы в специальных реестрах. Если они этого не сделают, а их майнинг будет приносить крупный доход или причинять кому-либо ущерб, их будут штрафовать — на сумму до 1,5 миллиона рублей.

Если речь идет об организованной группе или об особо крупном ущербе, то наказание будет другим — штраф до 2,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Законопроект также предусматривает конфискацию имущества, полученного в результате незаконного майнинга. Но при добровольном возмещении ущерба от уголовной ответственности могут освободить.

Законопроект о наказании за незаконный майнинг правительство внесло в Госдуму 31 марта. В пояснительной записке авторы указывали, что майнингом в России могут заниматься около 50 тысяч физических и юридических лиц, а в реестр включены только 1489, поэтому за незаконный майнинг нужно установить уголовную ответственность.

