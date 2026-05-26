У некоторых жителей Ирана появился интернет. Его блокировали три месяца

На 88-й день блокировок в Иране у некоторых жителей страны появился интернет, свидетельствуют данные мониторинговой организации NetBlocks.

По информации проекта, днем 26 мая веб-трафик в стране достиг примерно трети от нормального уровня. Но пока неизвестно, не заблокируют ли интернет в Иране снова.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне распорядился возобновить международный доступ в интернет.

Первые отключения интернета в Иране в этом году начались 8 января на фоне антиправительственных протестов, охвативших страну. В феврале интернет вновь заработал. Блокировки возобновили после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля.

Блокировки в Иране — самое длительное общенациональное отключение интернета в новейшей истории, отмечает NetBlocks. Интернета в Иране нет почти три месяца.

Как рассказывал «Медузе» востоковед Никита Смагин, на фоне блокировок в стране появился новый тип социального неравенства. Так, большинство жителей Ирана не могут пользоваться зарубежными сервисами даже с помощью VPN, а у чиновников и элит интернет работает по так называемым белым сим-картам.

У одних совсем нет интернета, а другие (например, чиновники) без проблем пользуются зарубежными сервисами. Нет, речь не про Россию (пока что), а про Иран Никита Смагин — о новом типе социального неравенства

