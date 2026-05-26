Россия готовится запретить экспорт дизельного топлива и авиакеросина

Правительство России рассматривает возможность ввести запрет на экспорт дизельного топлива и авиационного керосина, сообщили «Интерфакс» и РБК, ссылаясь на источники.

По их словам, эту тему поднимали 26 мая на совещании вице-премьера Александра Новака, где обсуждали ситуацию на топливном рынке.

Ограничения могут ввести в ближайшее время, они будут действовать один-два месяца, рассказали источники.

Один из собеседников «Интерфакса» сказал, что запрет экспорта дизтоплива маловероятен, поскольку его на рынке достаточно.

В России с 1 апреля уже действует полный запрет на экспорт бензина сроком до 31 июля. Экспорт запретили в том числе на фоне роста цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Автозаправки в России в мае столкнулись с дефицитом бензина из-за ударов украинских дронов по нефтезаводам.

