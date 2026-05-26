Пошлину за оформление гражданства РФ хотят поднять в 12 раз — до 50 тысяч рублей. Госдума одобрила такие поправки
Источник: Госдума
Госдума приняла в первом чтении два правительственных законопроекта (1, 2), увеличивающих размер пошлин для мигрантов в несколько раз, так, пошлина при оформлении российского гражданства вырастет в 12 раз — с 4200 до 50 тысяч рублей.
Кроме того:
- пошлина за оформление разрешения на временное проживание вырастет в восемь раз — с 1920 до 15 тысяч рублей,
- за оформление вида на жительство в пять раз — с 6000 до 30 тысяч рублей,
- за приглашение на въезд в восемь раз — с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного,
- за однократные визы в два раза — с 1200 до 2000 рублей, за многократные в три раза — с 1920 до 6000 рублей.
Ожидается, что за счет этих мер бюджет получит более 15 миллиардов рублей в год.
Правительство предлагало, чтобы поправки вступили в силу уже с 1 июля.
Власти РФ начали ужесточать миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. На этом фоне к началу 2026-го число иностранных граждан, находящихся в России, снизилось до 5,7 миллиона человек, что на 10% меньше, чем годом ранее.