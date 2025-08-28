Проверка документов у иностранных граждан в ходе рейда в Новосибирске, 26 марта 2025 года Кирилл Кухмарь / ТАСС / Profimedia

С 1 сентября в Москве и Московской области начнется четырехлетний эксперимент по новому миграционному учету. В рамках него работающих иностранцев обяжут регистрироваться и вставать на учет в мобильном приложении — и делиться своей геолокацией.

Проведение этого эксперимента Госдума одобрила в конце мая 2025 года. Работает это так: приезжающие на работу в Москву граждане ближнего зарубежья должны установить себе на телефон специальное мобильное приложение под названием «Амина». Через него они регистрируются в многофункциональном миграционном центре (ММЦ) и уведомляют полицию о месте своего проживания. После этого приложение передает в МВД геолокацию. Если данные не поступают больше трех рабочих дней, гражданина снимают с учета в ММЦ. Это, как отмечают в самом центре, может стать основанием для внесения в так называемый «реестр контролируемых лиц». Его фигурантам, например, запрещено заключать брак, открывать банковские счета и записывать детей в школы.

Приложение уже доступно в тестовом режиме в RuStore. Однако десятки пользователей жалуются, что пользоваться им невозможно, обратили внимание журналисты «Важных историй». Чаще всего встречаются жалобы на то, что приложение требует установить обновление, но где найти ссылку для этого — неизвестно. Те, кто все-таки смог установить обновление, пишут, что «Амина» не позволяет подтвердить номер телефона, загрузить фото, изменить место регистрации или отправить геолокацию. Кроме того, приложение не работает на айфонах. Пользователи жалуются, что не могут скачать его, на что ММЦ отвечает, что версия для айфонов пока находится в разработке.

Помимо обязательства делиться геолокацией, иностранцам, приехавшим на заработки в Москву, хотят предложить сдавать образцы ДНК.

В рамках развития информационной системы ММЦ мэрия Москвы запланировала в ней ряд доработок, выяснили «Важные истории» из контракта стоимостью 1,3 миллиарда рублей, который заключил столичный департамент информационных технологий. Одна из этих доработок предполагает возможность подачи иностранцем заявления на добровольную . Заявление будут перенаправлять в МВД. Из контракта неясно, будут ли данные потом храниться в системе, отмечают журналисты.

Пока что геномную регистрацию иностранцев планируют проводить в добровольном порядке, как указано в контракте. Однако законопроект об обязательной геномной регистрации иностранцев, приезжающих на заработки, уже фигурировал в Госдуме — в апреле 2025 года его внесло в нижнюю палату парламента заксобрание Ленинградской области.

В пояснительной записке депутаты указывали, что иногда выдворенные из России иностранные граждане меняют документы и въезжают обратно по поддельным, а геномная регистрация позволит однозначно их идентифицировать. Однако в июне законопроект вернули авторам — профильный комитет Госдумы напомнил, что законопроекты, требующие дополнительных бюджетных расходов, могут быть внесены только с заключением правительства.

Читайте также

Уровень ксенофобии в России все выше. Власти перешли к беспрецедентно жестким мерам против мигрантов. Это спланированная государственная политика? Отвечает правозащитник Александр Верховский

Читайте также

Уровень ксенофобии в России все выше. Власти перешли к беспрецедентно жестким мерам против мигрантов. Это спланированная государственная политика? Отвечает правозащитник Александр Верховский