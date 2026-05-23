Apple за год удалила 1213 приложений по требованию Роскомнадзора

В 2025 году компания Apple из-за претензий властей удалила из App Store 2045 мобильных приложений — при этом более чем в половине случаев это было сделано по требованию Роскомнадзора. Об этом говорится в ежегодном отчете о прозрачности Apple (первым на него обратили внимание «Важные истории»).

Как следует из отчета, Россия с большим отрывом вышла на первое место в мире по числу изъятых из магазина Apple приложений. В 2025-м по требованиям российских властей из App Store удалили 1213 приложений.

Далее в списке следуют Вьетнам (335 приложений), Китай (196), Южная Корея (108), Индия (54) и США (39).

В 2024 году Apple удалила в России 171 приложение, в 2023-м — 12, а в 2022-м — только семь.

Компания не раскрывает, какие именно приложения она удалила. Как предполагают «Важные истории», прежде всего речь идет о VPN-сервисах. Косвенно это подтверждается данными Google, которая в 2025 году получила 801 требование РКН об удалении сервисов для обхода блокировок.

«Медуза» заботится о том, чтобы вы могли читать все, что захочется, несмотря на ограничения Роскомнадзора. С обходом блокировок помогут наши инструкции — попроще и посложнее. Ну и конечно, вам нужен VPN! Чтобы не пропустить ничего важного и не потерять связь с «Медузой», скачайте наше приложение. Мы рядом и нам не все равно!

В России спрос на VPN резко вырос на фоне блокировки ютьюба, фейсбука, инстаграма, вотсапа и телеграма. В ответ российские власти усилили борьбу с обходом блокировок. Например, к середине апреля крупные интернет-площадки России по требованию властей ограничили возможность использовать свои сайты и приложения под VPN.

Читайте также

Месяц назад начался новый крестовый поход Кремля против VPN. Вот его итоги Какие запреты уже действуют — и каких мы с нетерпением ждем

Читайте также

Месяц назад начался новый крестовый поход Кремля против VPN. Вот его итоги Какие запреты уже действуют — и каких мы с нетерпением ждем