США одобрили продажу Украине оборудования для ракетной системы Hawk на 100 миллионов долларов

Государственный департамент США сообщил 21 мая, что одобрил возможную продажу Украине оборудования для системы противовоздушной обороны на сумму около 108,1 миллиона долларов.

Сделка предполагает поставку различных запчастей для ракетных систем, услуги по их ремонту и обслуживанию, а также инженерные, технические и логистические услуги.

Основным подрядчиком по проекту выступит компания Sierra Nevada Corporation, расположенная в Колорадо. Когда поставят оборудование, не уточняется.

Сделка не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США, отметили в Госдепе.

Украина получает вооружения из США по программе — инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины на деньги стран Европы. На фоне войны на Ближнем Востоке, как сообщала Financial Times, США предупредили Европу, что задержат поставки оружия, в том числе боеприпасов, которые использует Украина. В офисе президента Украины заявили 19 мая, что поставки по программе PURL продолжаются.

Трамп постоянно повторяет: Европа должна сама обеспечивать свою безопасность — без опоры на США. Но европейские страны не справятся без американского оружия Обретение оборонной независимости займет годы, а то и десятилетия, пишет The Economist

