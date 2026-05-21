Иран получил новое мирное предложение от США. Трамп заявил, что готов к возобновлению войны, но может подождать «правильных ответов» из Тегерана

США передали Ирану новый проект мирного соглашения, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Американская сторона передала документ через пакистанского посредника. Иран изучает текст и пока не дал ответа, пишет Tasnim.

Дональд Трамп заявил, что США готовы продолжить удары по Тегерану, если Иран не согласится на мирное соглашение, но допустил, что Вашингтон может подождать несколько дней, чтобы «получить правильные ответы».

«Поверьте, если мы не получим правильные ответы, все произойдет очень быстро», — сказал Трамп. Отвечая, сколько он готов ждать, президент США добавил: «Это может быть несколько дней, а может произойти очень быстро».

По данным Axios, Трамп также обсудил новую попытку достичь соглашения с Ираном с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в телефонном разговоре. По словам источников Axios, Трамп сказал, что посредники работают над «письмом о намерениях», которое должны подписать США и Иран, чтобы формально завершить войну и начать 30-дневный период переговоров.

При этом Нетаниягу, как отмечает Axios, относится к переговорам крайне скептически и хочет возобновления войны, чтобы ослабить военные возможности Ирана. Один из источников издания рассказывает, что после разговора с Трампом у Нетаниягу «чуть ли не волосы были дыбом». Трамп в свою очередь сказал, что Нетаниягу «сделает все», что захочет американский президент в вопросе Ирана», добавив при этом, что у них хорошие отношения.

В начале мая Иран передал свой план прекращения боевых действий из 14 пунктов, включавших в том числе гарантии ненападения, снятие блокады иранских портов и разморозку активов. Трамп называл этот план «неприемлемым», поскольку Иран «еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет». Позже США в свою очередь передали Ирану список из пяти требований, которые необходимо выполнить, чтобы возобновить мирные переговоры.

Трамп вновь грозит «стереть Иран с лица Земли» и пытается убедить всех, что США под силу открыть Ормузский пролив. Сработает ли этот план? Проблемы начались уже в день презентации новой стратегии

