Иран составил мирный план из 14 пунктов. Трамп ответил, что Тегеран еще «не заплатил достаточно высокую цену»

План прекращения боевых действий, переданный властями Ирана в Вашингтон через пакистанских посредников, состоит из 14 пунктов.

Как пишет иранское агентство Tasnim, среди требований, которые выдвигает Тегеран:

гарантии ненападения;

вывод американских войск с Ближнего Востока;

снятие военно-морской блокады;

разморозка блокированных иранских активов;

выплата репараций;

снятие санкций;

прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;

установление нового механизма функционирования Ормузского пролива.

Издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что в плане Тегерана установлен месячный срок для переговоров по возобновлению работы Ормузского пролива, прекращению морской блокады США и окончательного завершения войны.

После достижения сделки запланированы еще одни переговоры сроком один месяц по ядерной программе Ирана, отметили собеседники издания.

Президент США Дональд Трамп уже предварительно отреагировал на предложения Тегерана.

«Вскоре я ознакомлюсь с планом, который Иран только что нам прислал, но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал он в своей соцсети Truth Social.

С начала апреля между Ираном и США действует перемирие. Но переговоры между сторонами зашли в тупик: они не смогли договориться ни по одному значимому вопросу конфликта, включая ядерную программу Ирана и свободное судоходство в Ормузском проливе.

Что происходит с переговорами

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

