Жители Петербурга второй день жалуются на неработающий мобильный интернет

В Петербурге вторые сутки не работает мобильный интернет, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Со сложностями при попытке зайти в интернет, напоминает «Фонтанка», жители Петербурга сталкиваются с утра 19 мая.

По состоянию на утро 20 мая, на Downdetector были, в частности, такие комментарии от пользователей: «Живем как в Иране, инета на Т2 нет уже порядка 26 часов, а БПЛА как летают, так и летают».

Так называемые белые списки, отмечает «Фонтанка», в Петербурге работают.

19 мая в Ленинградской области объявляли об опасности атаки дронов. Аэропорт Пулково в течение дня неоднократно закрывали и открывали. По состоянию на утро 20 мая, пишет «Фонтанка», в Пулково более чем на два часа задерживался 31 рейс, вылет 20 рейсов отменили.

В Ленинградской области, напоминает издание, в ночь на 20 мая дважды объявлялась беспилотная опасность. Власти региона сообщали о трех сбитых дронах.

С 3 по 6 июня в Петербурге должен пройти международный экономический форум. Во время этого мероприятия, в котором, как правило, участвуют руководители крупнейших российских компаний и высокопоставленные чиновники, в предыдущие года в Петербурге вводили повышенные меры безопасности.

В Москве в начале мая отключали мобильный интернет, а в некоторых районах города и полностью мобильную связь. Минцифры тогда заявляло, что это необходимо «для обеспечения безопасности праздничных мероприятий».

