Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине утром 20 мая.

Первая часть переговоров прошла в узком составе в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь и продолжалась около полутора часов. Затем делегации продолжили переговоры в расширенном формате, сообщают российские медиа.

В ходе встречи, как сообщает «Синьхуа», Си Цзиньпин заявил, что международная обстановка остается нестабильной и неспокойной, а силу набирают «односторонние действия и гегемонизм».

По его словам, Китай и Россия должны «способствовать развитию и возрождению» обеих стран и «стремиться сделать систему глобального управления более справедливой и разумной».

Путин заявил, что «всеобъемлющее партнерство Москвы и Пекина стало образцом межгосударственных связей в новую эпоху», а отношения двух стран «не раз прошли испытание на прочность».

Менее чем неделю назад, 14 мая, Си Цзиньпин провел в Пекине переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи, по данным Financial Times, лидер Китая заявил, что Путин «в конечном итоге» может пожалеть о вторжении войск РФ в Украину. МИД Китая назвал публикацию Financial Times «чистой выдумкой».

Читайте также

Поездка Трампа в Пекин окончательно показала: США ослабли, а Китай наоборот укрепился и готов диктовать свои правила Китаист Александр Габуев анализирует итоги встречи

Читайте также

Поездка Трампа в Пекин окончательно показала: США ослабли, а Китай наоборот укрепился и готов диктовать свои правила Китаист Александр Габуев анализирует итоги встречи