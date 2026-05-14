Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Лидер Китая предупредил США о возможном конфликте из-за Тайваня

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине 14 мая, сообщает Associated Press. Переговоры проходили в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в течение двух часов.

Встреча проходила за закрытыми дверьми, но некоторые детали сообщило агентство «Синьхуа». Так, Си Цзиньпин заявил Трампу, что наиболее важный вопрос в отношениях Китая и США — это «обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе».

По словам Си, если с Тайванем будут обращаться неправильно, то между Китаем и США «возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под угрозу любые отношения». Он добавил, что «независимость Тайваня» и мир в Тайваньском проливе так же несовместимы, как огонь и вода.

В открытой части переговоров, как пишет AP, Трамп называл Си «великим лидером» и своим другом. Он также выразил надежду, что «отношения двух стран будут лучше, чем когда-либо». Лидер Китая в свою очередь сказал, что сотрудничество выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация для обеих сторон вредна.

Китай считает Тайвань своей территорией. Власти КНР неоднократно говорили, что готовы силой взять остров под свой контроль. По оценке Bloomberg, представленной в 2024 году, в случае нападения КНР на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП, а также приведет к прямому военному столкновению Китая и США.

Дональд Трамп в последний раз приезжал в Пекин в 2017 году, в самом начале своего первого президентского срока.

Читайте также

Китай стал гораздо чаще проводить военные учения возле Тайваня. Местное Минобороны даже назвало дату начала войны — 2027 год Ждать ли вторжения и готов ли Тайвань?

Читайте также

Китай стал гораздо чаще проводить военные учения возле Тайваня. Местное Минобороны даже назвало дату начала войны — 2027 год Ждать ли вторжения и готов ли Тайвань?