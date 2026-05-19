Си Цзиньпин сказал Трампу, что Путин пожалеет о войне с Украиной

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Владимир Путин может «в конечном итоге» пожалеть о вторжении в Украину. Об этом говорится в материалах, подготовленных американской стороной по итогам переговоров лидеров США и Китая в Пекине, пишет Financial Times.

Других подробностей издание не приводит.

FT отмечает, что Си Цзиньпин впервые дал такую оценку российско-украинской войне на переговорах с США. По словам одного из собеседников газеты, лидер Китая проводил «откровенные и прямые» переговоры о России и Украине с предыдущим президентом США Джо Байденом, но воздерживался от оценок решения Путина о вторжении.

По данным FT, во время саммита с Трампом Си предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с Международным уголовным судом (МУС).

Мнение Си Цзиньпина о российско-украинской войне появилось в СМИ незадолго до визита Владимира Путина в Китай. Российский президент должен прилететь в Пекин вечером 19 мая. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Путина и Си на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе.

Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Пекине 14 мая. Это была первая поездка главы американского государства в Китай с 2017 года.

