Друг Зеленского Тимур Миндич подал на него в суд

Бизнесмен Тимур Миндич — друг Владимира Зеленского и главный фигурант дела о хищениях в «Энергоатоме» — оспорил в суде указ президента Украины, которым 13 ноября 2025 года в отношении Миндича были введены санкции.

Иск поступил в Кассационный административный суд Верховного суда Украины. Ответчиками указаны Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

подкасты В Украине — грандиозный коррупционный скандал, в центре которого близкий соратник Зеленского. Как это влияет на самого Зеленского? И как сказывается на обороноспособности страны? 47 минут

Правоохранительные органы Украины считают Миндича ключевым участником схемы откатов в «Энергоатоме», в рамках которой контрагентов госкомпании заставляли платить за статус поставщика 10–15% от суммы контрактов. Следствие также предполагает, что Миндич мог оказывать влияние на высокопоставленных чиновников энергетического сектора.

В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков в рамках антикоррупционного расследования, Миндич покинул Украину.

У Миндича есть гражданство Израиля. Украина в конце марта попросила Израиль выдать его.

«Меня сделали крайним. Я не буду говорить по фактам» Журналист «Украинской правды» встретил на пляже в Израиле Тимура Миндича — друга Зеленского, обвиненного в коррупции. Вот что тот рассказал

