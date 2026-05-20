Друг Зеленского Тимур Миндич подал на него в суд
Бизнесмен Тимур Миндич — друг Владимира Зеленского и главный фигурант дела о хищениях в «Энергоатоме» — оспорил в суде указ президента Украины, которым 13 ноября 2025 года в отношении Миндича были введены санкции.
Иск поступил в Кассационный административный суд Верховного суда Украины. Ответчиками указаны Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Правоохранительные органы Украины считают Миндича ключевым участником схемы откатов в «Энергоатоме», в рамках которой контрагентов госкомпании заставляли платить за статус поставщика 10–15% от суммы контрактов. Следствие также предполагает, что Миндич мог оказывать влияние на высокопоставленных чиновников энергетического сектора.
В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков в рамках антикоррупционного расследования, Миндич покинул Украину.
У Миндича есть гражданство Израиля. Украина в конце марта попросила Израиль выдать его.