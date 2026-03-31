Офис генпрокурора Украины направил в Израиль официальный запрос об экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича, главного фигуранта дела о хищениях в «Энергоатоме», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вместе с Миндичем Киев попросил выдать его бизнес-партнера Александра Цукермана.

По версии антикоррупционных органов, Миндич — ключевой участник схемы откатов в «Энергоатоме», в рамках которой контрагентов госкомпании заставляли платить 10–15% от суммы контрактов за статус поставщика. Как предполагает следствие, Миндич также мог оказывать влияние на высокопоставленных чиновников энергетического сектора.

Миндич — давний друг президента Украины Владимира Зеленского и его партнер по студии «Квартал 95». Он покинул Украину в ноябре 2025 года, за несколько часов до проведения масштабных обысков в рамках антикоррупционного расследования.

У Миндича есть гражданство Израиля. Эта страна при соблюдении ряда критериев допускает выдачу своих граждан, обвиняемых в тяжких преступлениях за рубежом.

