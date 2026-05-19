TikTok провел массовую блокировку блогеров, рекламировавших «Алабуга Политех» (там собирают дроны). Среди них — аккаунты с миллионами подписчиков
Администрация соцсети TikTok провела массовую блокировку аккаунтов, рекламировавших «Алабуга Политех» в Татарстане. Внимание на это обратил блогер Алексей Губанов.
«В одно и то же время была заблокирована целая пачка тиктокеров, сейчас даже тяжело подсчитать точное количество, но их достаточно много», — отметил блогер.
Как отмечает «Медиазона», среди прочих под блокировку попали популярные блогеры — например, otesayy (1,4 миллиона подписчиков) и typahanter (780,7 тысячи).
Это уже как минимум вторая крупная волна блокировок тикток-аккаунтов из-за рекламы «Алабуга Политеха». Во время первой волны в начале мая был заблокирован, в частности, аккаунт Яна Шаймухаметова (ynchq), у которого перед блокировкой было около 11,9 миллиона подписчиков.
В апреле массовые блокировки пользователей, рекламировавших «Алабуга Политех», провел Twitch.
Блокировки пользователей проводят на основании санкций. Так как «Алабуга Политех» находится под европейскими санкциями, соцсети, ведущие деятельность в ЕС, не имеют права оказывать ей рекламные услуги.