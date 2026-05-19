Администрация соцсети TikTok провела массовую блокировку аккаунтов, рекламировавших в Татарстане. Внимание на это обратил блогер Алексей Губанов.

«В одно и то же время была заблокирована целая пачка тиктокеров, сейчас даже тяжело подсчитать точное количество, но их достаточно много», — отметил блогер.

Как отмечает «Медиазона», среди прочих под блокировку попали популярные блогеры — например, otesayy (1,4 миллиона подписчиков) и typahanter (780,7 тысячи).

Это уже как минимум вторая крупная волна блокировок тикток-аккаунтов из-за рекламы «Алабуга Политеха». Во время первой волны в начале мая был заблокирован, в частности, аккаунт Яна Шаймухаметова (ynchq), у которого перед блокировкой было около 11,9 миллиона подписчиков.

В апреле массовые блокировки пользователей, рекламировавших «Алабуга Политех», провел Twitch.

Блокировки пользователей проводят на основании санкций. Так как «Алабуга Политех» находится под европейскими санкциями, соцсети, ведущие деятельность в ЕС, не имеют права оказывать ей рекламные услуги.

