Twitch заблокировал 15 стримеров, транслировавших турнир по Counter-Strike, который организовал «Алабуга Политех». Его студентов привлекают к сборке дронов

Стриминговая платформа Twitch заблокировала аккаунты стримеров, которые вели трансляции с турнира по Counter-Strike 2, организованного колледжем «Алабуга Политех». Об этом сообщает «Чемпионат».

Всего были заблокированы 15 игроков и стримеров. В их числе оказались стримеры PCH3LK1N (Алексей Пчелкин) и fANDERCS (Илья Багреев), которые имеют более 500 тысяч подписчиков каждый.

Причиной блокировок стали массовые жалобы пользователей на рекламные баннеры «Алабуги» в стримах. Предприятие находится под санкциями Европейского союза, и платформы из ЕС, включая Twitch, не имеют права оказывать рекламные услуги организациям из санкционного списка.

Колледж «Алабуга Политех» является частью одноименной особой экономической зоны в Татарстане. После начала войны в «Алабуге» начали массовое производство дронов. С 2023 года к этому производству привлекают подростков, учащихся в колледже.

В «Алабуге» подростки собирают дроны. Кто на этом зарабатывает? Рекламщица такого производства «каждый день живет лучшую жизнь». Главное из публикации T-invariant

