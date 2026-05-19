Бывший главред Tatler Ариан Романовский вышел на свободу. Его посадили по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Бывший главред Tatler Ариан Романовский, осужденный по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, освободился из колонии.

Фотографии с совместного ужина с Романовским в японском ресторане Jun в Москве опубликовала предпринимательница и основательница магазина «КМ20» Ольга Карпуть. «Дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь», — написала она.

Об освобождении Романовского также сообщили анонимные телеграм-каналы (1,2). Когда это произошло — неизвестно, но 18 мая светская обозревательница Божена Рынска опубликовала фотографию Романовского, которого заметили в торговом центре «Охотный ряд» в Москве.

Романовского арестовали по делу о вымогательстве в октябре 2022 года, а приговорили в феврале 2024-го.

Обвиняемыми по делу о вымогательстве вместе с Романовским также проходили бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и журналист Life Тамерлан Бигаев. Их всех арестовали осенью 2022 года; расследование начали после заявления самого Чемезова. По версии следствия, Суханов требовал у главы «Ростеха» 11 миллионов рублей за «блок» на публикацию негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет» (Романовский делал для него материалы, Бигаев администрировал канал). Позже Ксения Собчак принесла Чемезову извинения за «действия коллег».

В феврале 2024 года Суханов получил семь с половиной лет колонии, а Романовский и Бигаев — по семь. Позже суд сократил им сроки: Суханову в итоге до пяти с половиной лет колонии, Романовскому и Бигаеву — до пяти.

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой

