США снова ослабят санкции против российской нефти. Еще на месяц

Министерство финансов США решило продлить еще на 30 дней срок, в течение которого из-под санкций выводится российская нефть, перевозимая по морю. Об этом сообщил глава министерства Скотт Бессент.

Срок действия предыдущей лицензии, разрешающей поставки, истек в субботу, 16 мая.

Вашингтон ослабил санкции против российской нефти на фоне топливного кризиса, начавшегося из-за войны США и Израиля с Ираном. Впервые США разрешили третьим странам покупать российскую нефть, находящуюся на танкерах, 13 марта. Разрешение продлевается уже второй раз, это происходит с небольшой задержкой.