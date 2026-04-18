США снова временно ослабили санкции в отношении российской нефти

США разрешили поставки российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 17 апреля. Соответствующую лицензию опубликовало управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Разрешение будет действовать до 16 мая.

Предыдущая лицензия, разрешающая поставки российской нефти, уже загруженной на танкеры, действовала с 12 марта по 11 апреля.

США ослабили санкции в отношении российской нефти США на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители. Нефть и газ подорожали после того, как США и Израиль начали войну с Ираном. Одной из главных причин этого стала остановка транспортировки энергоносителей по Ормузскому проливу, который Иран закрыл для движения судов.

17 апреля Иран объявил, что открывает пролив, однако когда удастся восстановить довоенный трафик по каналу (и удастся ли сделать это), пока неизвестно.

Цены на нефть на мировых биржах после объявления об открытии Ормузского пролива упали. Brent утром 18 апреля стоит около 92 долларов за баррель, WTI — около 85 долларов.

Иран временно открыл Ормузский пролив, но США продолжают блокаду. К чему это приведет? Разбор «Медузы»

