Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева заочно приговорили к пожизненному сроку по делу об убийстве и рейдерском захвате

Верховный суд Дагестана заочно приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, признав его виновным в организации двойного убийства и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба дагестанских судов.

Ему также назначили штраф в 900 тысяч рублей.

Брату Гаджиева, бывшему гендиректору Махачкалинского морского порта и депутату Народного собрания Дагестана Ахмеду Гаджиеву суд заочно назначил десять лет лишения свободы с аналогичным штрафом.

По версии следствия, Магомед Гаджиев через посредников организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова. Его застрелили вечером 7 июня 2011 года в Махачкале. Находившийся вместе с ним племянник также был убит.

Кроме того, братья Гаджиевы разработали план по завладению контрольным пакетом акций компании «Судоремонт», утверждает следствие.

«Используя служебное и политическое положение, они угрожая физической расправой фактическому владельцу предприятия, вынудили его переоформить 52% акций на подставных лиц. Ущерб от рейдерского захвата превысил 93 миллиона рублей», — говорится в сообщении суда. В нем отмечается, что Гаджиевы скрылись от следствия, покинули страну и объявлены в международный розыск.

Гаджиев был депутатом Госдумы с 2003 по 2021 годы. Он был соавтором более 300 законопроектов, в том числе, поддержал «закон Димы Яковлева», запретивший американцам усыновлять российских детей, и «пакет Яровой», который устанавливал слежку за пользователями интернета и телефонными абонентами. Также он был соавтором первого закона об «иностранных агентах» в 2012 году. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он оказывал поддержку аннексированной ДНР.

В конце мая 2023 года Минюст РФ объявил Гаджиева «иностранным агентом». Источник «Медузы», близкий к Кремлю, рассказывал, что Гаджиева объявили «иноагентом» по инициативе политического блока администрации президента и спецслужб, а приняли это решение после публикации прослушки его разговоров в телеграм-каналах. В них бывший депутат беседует с неким человеком, который, вероятно, сотрудничает с западными спецслужбами. Гаджиев обещает собеседнику рассказать «много чего» о российской власти и олигархах в обмен на паспорт одной из европейских стран. Кроме того, бывший депутат признается на записях, что находится в США, и уверяет, что поддерживает Украину.

Суд в Махачкале по иску Генпрокуратуры в ноябре 2025 года признал «экстремистским объединением» Магомеда Гаджиева и членов его семьи. В иске утверждалось, что Гаджиев после начала войны в Украине уехал за границу, где «продолжал оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям» и выразил готовность «сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства».

Читайте также

Единоросса Магомеда Гаджиева объявили «иноагентом» — после публикации видео, где он обещает рассказать «много чего» о Кремле в обмен на европейский паспорт Вот что известно об этом политике

Читайте также

Единоросса Магомеда Гаджиева объявили «иноагентом» — после публикации видео, где он обещает рассказать «много чего» о Кремле в обмен на европейский паспорт Вот что известно об этом политике