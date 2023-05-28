Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева исключили из «Единой России» за «дискредитацию партии». Перед этим его объявили «иноагентом»

Дагестанское отделение партии «Единая Россия» объявило об исключении из своих рядов бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.

В сообщении пресс-службы, опубликованном вечером 27 мая, говорится, что Гаджиева исключили «за действия, дискредитирующие партию».

26 мая министерство юстиции РФ объявило Гаджиева «иностранным агентом». Ведомство утверждало, что бывший депутат, находясь за пределами России, «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками», а также «заявлял о поддержке властей Украины».

Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» четырех созывов, с 2003 по 2021 год. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он оказывал поддержку аннексированной ДНР. По данным СМИ, у Гаджиева есть недвижимость во Франции и США.