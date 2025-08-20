Генпрокуратура потребовала объявить «экстремистским объединением» бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева и его семью

Генпрокуратура России обратилась в Советский районный суд Махачкалы с требованием признать «экстремистским объединением» группу, созданную членами семьи бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева. Об этом сообщили РБК, «Ведомости» и «Коммерсант».

По версии ведомства, в объединение входят сам Гаджиев, живущая с ним Нина Коломийцева, его сын Магомедрасул Гаджиев и сестра Раисат Гаджилова.

Прокуратура утверждает, что в «основу объединения» положены «политические и идеологические установки, выражающие поддержку враждебных РФ иностранных государств, в том числе Украины и их вооруженных формирований», а работа группы осуществляется за рубежом и направлена «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».

В иске говорится, что Гаджиев после начала войны в Украине уехал за границу, где «продолжал оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям» и выразил готовность «сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства». Генпрокуратура утверждает, что за «раскрытие сведений закрытого характера» экс-депутат получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США (DOGE).

Согласно версии Генпрокуратуры, сын и сестра Гаджиева владеют его активами в России и управляют ими, «обеспечивая финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности». Также держателями активов бывшего депутата прокуратура считает его отца, зятя и родителей Коломийцевой. На них оформлены коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки стоимостью более двух миллиардов рублей в Москве, Подмосковье и Дагестане.

Генпрокуратура потребовала передать их имущество в собственность государства, а до принятия решения арестовать его. Кроме того, ведомство просит лишить подконтрольную Гаджиеву компанию «Сулакнеруд» лицензии на добычу песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане, так как через эту фирму экс-депутат получает прибыль, которую затем выводит за рубеж.

Магомед Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2003 по 2021 год. В мае 2023 года Минюст РФ внес Гаджиева в реестр «иностранных агентов». Ведомство утверждало, что бывший депутат, находясь за пределами России, «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками», а также «заявлял о поддержке властей Украины». При этом еще летом 2022 года Гаджиев оказывал поддержку самопровозглашенной ДНР. В 2012 году он был среди тех, кто голосовал за принятие закона об «иноагентах».

Как напоминает РБК, в марте 2023 года румынское издание RBN со ссылкой на переданные ему источником материалы сообщило, что Гаджиев в попытке получить паспорт европейской страны выражал готовность сообщить чувствительную информацию и «убедить собеседника», что он против войны в Украине. Тогда же российский провоенный телеграм-канал «Два майора» публиковал записи разговоров Гаджиева, на которых тот обещает рассказать «много чего» о российской власти и олигархах в обмен на паспорт одной из европейских стран.

