Российские телеканалы преуменьшили масштаб удара Украины по Москве

Российские телеканалы — Первый канал, «Россия-1» и НТВ — преуменьшили масштаб одного из крупнейших украинских ударов по Москве, сообщило «Агентство» 17 мая.

Так, на Первом канале в выпуске в 10 утра, анонсируя главные темы дня, ведущий Максим Шарафутдинов не включил массированную атаку в обзор из четырех ключевых событий. Ведущий начал говорить об атаке спустя полторы минуты после начала выпуска, в первом сюжете.

Точно также поступили ведущие программ «Вести» на «России-1» и «Сегодня» на НТВ. Как отмечает «Агентство», телеканалы представили налет украинских дронов как только что произошедшее событие, хотя после атаки прошло уже несколько часов.

Полноценные сюжеты телеканалы не подготовили, указывает издание. При этом телеканалы называли удар одним из самых массированных за последние годы.

Первый канал в выпуске в 12 часов сообщил, что Россия уже дала «ответ» на массированную атаку. «Инфраструктура ВСУ в огне», — говорилось в начале выпуска, пока на экране был титр «Ответ на атаки». «В ответ на террористические атаки Киева наша армия громит военные объекты в тыловых районах Украины», — заявили на «Первом».

Украина в ночь на 17 мая нанесла один из крупнейших ударов по Москве. По данным российских властей, всего украинские силы применили несколько десятков дронов. В Москве и Подмосковье, по предварительным данным, погибли три человека, ранения получили 16 человек. Повреждения получили жилые дома и нефтяные объекты. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «справедливым» ответом на удары России.

Россия в ночь на 17 мая нанесла удар по Украине, применив около 300 беспилотников. По данным украинских властей, в Днепре, повреждены предприятие и частные дома, ранены трое. В Запорожской области сгорела автозаправочная станция, ранена местная жительница.

