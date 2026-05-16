«Пришли ФСБ со списком, сказали завесить, запретили продавать». С ярмарки в Нижнем Новгороде убрали работы десятков фотографов

На ярмарке современной фотографии в Нижнем Новгороде подвергли цензуре работы десятков авторов, сообщает издание «Агентство» со ссылкой на участников ярмарки.

Накануне фотограф Александр Гронский рассказал, что его работы, выставленные на «Контур. Фото», перед открытием ярмарки завесили калькой и запретили продавать по требованию «суровых мужчин в пиджаках». По данным «Агентства», к вечеру 15 мая снимки фотографа демонтировали.

Блогер Егор Галенко сообщил, что всего цензуре подверглись работы 60 авторов. Какие-то из них тоже завесили калькой, какие-то сняли, какие-то повернули лицевой стороной к стене.

Один из фотографов рассказал, что «мужчины в пиджаках» были сотрудниками ФСБ. «Пришли ФСБ со списком, сказали завесить, запретили продавать», — заявил журналистам он, сославшись на организаторов и участников ярмарки.

Источник «Агентства», знакомый с организаторами выставки и ее участниками, «краем уха услышал», что цензуре подвергли «тех, кто в начале войны подписывал какое-то открытое письмо [против войны в Украине]» или публично высказывался против боевых действий.

По данным «Русской службы Би-би-си», контролем за арт-ярмарками в России занимается управление по защите конституционного строя 2-й службы ФСБ. Там составляют списки тех, кто запрещен к показу и чьи работы галереи должны убрать или подвергать цензуре. Одним из критериев попадания в «черные списки» называют антивоенные высказывания.

Один из главных символов цензуры в России — книги, из которых вымарывают целые страницы (о войне, Путине, сексуальности и даже одиночестве) Девять художников по просьбе «Медузы» осмысляют это явление

