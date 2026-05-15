На ярмарке в Нижнем Новгороде «суровые мужчины в пиджаках» завесили бумагой фотографии Александра Гронского

На ярмарке «Контур. Фото» в Нижнем Новгороде перед открытием экспозиции работы Александра Гронского закрыли бумагой, пишет Plot.

«Суровые мужчины в пиджаках убедительно предложили новое экспозиционное решение — теперь это стенд — викторина», — написал Гронский в своем инстаграме.

«На стенде не указано имя художника и название галереи. Работы завешены калькой, их запрещено показывать и запрещено продавать», — подчеркнул он.

Некоторые посетители ярмарки все-таки «подглядывают, несмотря на запрет», отметил Гронский, добавив, что, по его мнению, «это неспортивно».

Фотограф показал в инстаграме работы, которые от посетителей ярмарки скрыли под бумагой. Среди них остановка с надписью «Россия», цирк-шапито на пустыре среди многоэтажных домов и загорающая на берегу пруда женщина.

«Медуза» неоднократно публиковала работы Александа Гронского — одного из самых известных российских фотографов. Гронский родился в Эстонии и, как он сам рассказывал в интервью, «мог бы туда уехать» в любой момент. Однако в 2022 году он решил остаться в Москве, чтобы фиксировать на фото, как меняется город и страна во время войны. В числе прочего он фотографирует пропагандистские билборды и видеоролики, заполнившие улицы. В 2025 году Гронский участвовал в выставке «Медузы» «No» в двух качествах — как художник и как рассказчик.