Кремль анонсировал визит Путина в Китай. Сразу вслед за Трампом
Президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Визит приурочен к 25-летию подписания странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны, говорится в сообщении Кремля, обсудят двусторонние отношения между странами, а также «обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам», сообщила пресс-служба Кремля.
О приглашении Путина посетить Китай стало известно в феврале.
В предыдущий раз президент РФ приезжал с визитом в КНР в конце августа — начале сентября 2025 года.
Путин приедет в Китай вслед за президентом США Дональдом Трампом. Тот побывал с визитом в КНР 13-15 мая. Это была первая поездка главы американского государства в Китай с 2017 года. После переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил о «фантастических сделках». Среди них — договоренность о том, что Китай купит 200 самолетов «боинг».