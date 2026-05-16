Кремль анонсировал визит Путина в Китай. Сразу вслед за Трампом

Президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Визит приурочен к 25-летию подписания странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны, говорится в сообщении Кремля, обсудят двусторонние отношения между странами, а также «обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам», сообщила пресс-служба Кремля.

О приглашении Путина посетить Китай стало известно в феврале.

В предыдущий раз президент РФ приезжал с визитом в КНР в конце августа — начале сентября 2025 года.

Путин приедет в Китай вслед за президентом США Дональдом Трампом. Тот побывал с визитом в КНР 13-15 мая. Это была первая поездка главы американского государства в Китай с 2017 года. После переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил о «фантастических сделках». Среди них — договоренность о том, что Китай купит 200 самолетов «боинг».

Трамп приехал с визитом в Китай — в компании Илона Маска и Тима Кука Итог переговоров с Си Цзиньпином: все прекрасно, кроме Тайваня. И заявления лидера Китая выглядят весьма угрожающими

