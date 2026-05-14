Президент США Дональд Трамп приехал с визитом в Китай. Визит продлится два дня. Основными темами переговоров еще до их начала называли войну США с Ираном, двустороннюю торговлю, Тайвань и вопросы нераспространения ядерного оружия (Китай крайне неохотно рассказывает о своем ядерном арсенале). В четверг, 14 мая, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры, после чего приняли участие в торжественном банкете. В пятницу Трамп и Си вместе проведут чайную церемонию и ланч, после чего президент США покинет Китай.

Перед началом переговоров Си выразил уверенность, что 2026 год будет «вехой», которая откроет новую главу в двусторонних отношениях Китая и США. Трамп, в свою очередь, сказал, что отношения двух стран «становятся лучше, чем когда бы то ни было».

Это первая поездка главы американского государства в Китай с 2017 года. Для Трампа и Си это первая встреча с осени 2025 года, когда они виделись на саммите АТЭС в Южной Корее — те переговоры, в основном касавшиеся экономики, президент США оценил «на 12 по десятибалльной шкале». Визит Трампа первоначально планировался на конец марта, однако по договоренности с официальным Пекином он был отложен из-за начала войны на Ближнем Востоке.

Си и Трамп перед стартом переговоров

Вместе с Трампом в Пекин приехали крупнейшие американские бизнесмены. Перед началом визита Трамп обещал, что будет просить Си «открыть» Китай для американских компаний. Среди участников делегации — основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск, глава Apple Тим Кук, руководители Meta, Goldman Sachs, Boeing, Visa и других компаний. «Они здесь сегодня, чтобы выразить уважение вам и Китаю, — заявил Трамп Си Цзиньпину в самом начале их встречи. — И они надеются на успешное ведение бизнеса, и с нашей стороны мы это поддерживаем». После двусторонних переговоров президент США по очереди представил бизнесменов председателю КНР.

Как рассказали источники Reuters, они надеются, что саммит позволит достичь «достаточного уровня политического взаимопонимания», который поможет их компаниям получить свободный доступ к китайскому рынку. Visa и Mastercard, например, хотят добиться послаблений на жестко зарегулированном платежном рынке КНР, а Boeing — получить крупнейший контракт на 500 самолетов от китайских авиакомпаний.

Илон Маск со своим сыном на переговорах в Пекине

Си (в центре) и Трамп (справа) во время официального обеда.

В последний момент в состав делегации был включен глава Nvidia Дженсен Хуанг. Это самая дорогая компания в мире, а ее деятельность критически зависит от поставок полупроводников из Тайваня. Сам Хуанг имеет тайваньское происхождение. В ходе переговоров США надеются получить от Китая послабления на поставку продукции Nvidia. Как сообщали источники Reuters, ранее Вашингтон дал специальное разрешение примерно десятку китайских компаний на приобретение новейшего чипа H200 от Nvidia, и необходимого для решения продвинутых задач искусственного интеллекта. Однако китайские компании от покупок отказались, получив негласный запрет из Пекина.

Наибольшие разногласия между странами существуют по Тайваню — и судя по всему, пока преодолеть их не удалось. За день до саммита правительство Китая в очередной раз публично заявило, что осуждает продажу американского оружия на остров, который в КНР считают своей территорией.

В начале встречи с Трампом, как отметило государственное китайское агентство «Синьхуа», Си назвал этот вопрос наиболее важной проблемой в двухсторонних отношениях и предупредил, что проблема Тайваня может вывести их на «опасный путь». «Если этот вопрос будет урегулирован надлежащим образом, отношения между двумя странами останутся в целом стабильными. Если же он не получит должного разрешения, страны столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасное положение», — заявил председатель КНР. Он назвал «несовместимыми» независимость Тайваня и мир в регионе.

Официальные переговоры делегаций Китая и США

По Ирану США, судя по всему, смогли добиться поддержки Китая. До начала визита в Вашингтоне надеялись, что Пекин — крупный торговый партнер Ирана — окажет давление на Тегеран, чтобы тот согласился на «сделку» с Трампом (хотя сам президент США уверял, что американцам «не нужна помощь» в войне).

По итогам двухчасовой встречи лидеров Белый дом официально заявил, что Трамп и Си согласились: Ормузкий пролив должен оставаться открытым. «Председатель Си также четко обозначил несогласие Китая с милитаризацией пролива и любыми попытками взимать плату за его использование», — заявили в Белом доме. Там также отметили, что лидер Китая выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти, чтобы снизить зависимость Пекина от поставок с Ближнего Востока. Государственные СМИ Китая сообщили, что лидеры обменялись мнениями «по ситуации на Ближнем Востоке, украинскому кризису и ситуации на Корейском полуострове», не уточнив деталей.

На банкете Трамп и Си продолжили делать позитивные заявления. Это мероприятие прошло после двухчасовых переговоров и официально завершало первый день саммита. Председатель КНР назвал визит президента США историческим и выразил мнение, что лозунги «сделаем Америку снова великой» и могут «идти рука об руку». Он подчеркнул, что это важнейшие двусторонние отношения в мире и их «ни в коем случае нельзя испортить». Трамп, в свою очередь, пригласил Си приехать в США в сентябре.