Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей, ограничив доступ с VPN

Российские маркетплейсы столкнулись с падением пользовательской активности и продаж после того, как ввели в апреле ограничения на доступ со включенным VPN. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Digital Budget.

Так, в апреле по сравнению с мартом мобильный трафик у Wildberries снизился на 10%, у Ozon и «Яндекс Маркета» — на 3%, у «Авито» — на 1,5%. При этом в марте был зафиксирован рост мобильного трафика у всех маркетплейсов: например, у Ozon, лидировавшего по этому показателю, — на 10% месяц к месяцу.

Работающие с маркетплейсами продавцы зафиксировали в апреле и падение выручки, которое они связывают с блокировкой заходов с включенным VPN — по их оценкам, оно составило от 3% до 30% по сравнению с мартом.

Блокировки в России все сильнее. Шатдауны устраивают по любому поводу. «Медуза» остается рядом! 👾Мы продолжим рассказывать, как сохранить связь с внешним миром. Например, что делать, если не работает VPN, как обходить белые списки с помощью мессенджера Delta Chat и как подготовиться к отключениям интернета. Чтобы обо всем этом узнавать, важно сохранить доступ к «Медузе» — и это легко! Скачайте наше приложение, сохраните волшебную ссылку и подпишитесь на SOS-рассылку.

По экспертным оценкам, из-за ограничения трафика площадки могли потерять в апреле в деньгах около 1%. С учетом общего объема продаж маркетплейсов в 8,59 триллиона рублей (это данные за 2025 год) потери могли составить около 7 миллиардов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что такие меры, как ограничение VPN-трафика, «однозначно затрудняют пользование российскими сервисами как покупателям внутри страны, так и за рубежом».

В конце марта Минцифры провело совещание с руководителями крупнейших российских компаний, на котором глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что к 15 апреля компании должны ограничить доступ на свои платформы пользователям с включенным VPN. Тем, кто продолжит работать при включенном VPN, пригрозили исключением из «белых списков» и лишением IT-аккредитации Минцифры. В конце апреля, когда многие российские компании ограничили доступ пользователям с включенным VPN, в Минцифры заявили, что они делают это «для безопасности данных пользователей».

Читайте также

«Контора тупорылых» Многие сервисы в РФ подчинились властям и перестали открываться с VPN. Более того, иногда они не работают из-за границы (хотя должны). Реакция пользователей — ну, понятная

Читайте также

«Контора тупорылых» Многие сервисы в РФ подчинились властям и перестали открываться с VPN. Более того, иногда они не работают из-за границы (хотя должны). Реакция пользователей — ну, понятная