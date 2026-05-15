Больше половины российских врачей сталкиваются с проблемами из-за отключений мобильного интернета. В некоторых медучреждениях нет и проводного

Больше половины (54%) медиков, которые участвовали в опросе пользователей приложения «Справочник врача», назвали отключения интернета на рабочем месте регулярной проблемой, пишет Forbes со ссылкой на результаты опроса.

В опросе поучаствовали 1627 российских медиков. Некоторые указывали, что в их медицинских организациях нет проводного интернета, и отключение мобильного «отрезало» их от привычного ритма работы.

Больше всего (59%) медики жалуются, что не могут получить доступ к профессиональной информации на приеме, чтобы уточнить сведения о препарате, методе лечения или дозировке — например, в специальном приложении-калькуляторе.

Еще 56% говорят, что не могут посмотреть на работе справочные системы поддержки клинических решений, а 49% — получить доступ к медицинским базам данных и научным публикациям.

Треть опрошенных (33%) не могут передать данные пациента в систему или получить результаты анализов, еще 40% — связаться с коллегами или пациентами, пишет Forbes.

Проблем из-за отключений интернета не испытывают только 8,7% опрошенных.

Кроме того, врачей спрашивали о блокировке телеграма и «замедлении» ютьюба, который медики используют для профессиональной деятельности. Большинство опрошенных говорят, что не могут читать профессиональные медицинские каналы, а также смотреть лекции, доклады с конференций, образовательные курсы и разборы клинических случаев и хирургических техник.

Блокировки в России все сильнее. Шатдауны устраивают по любому поводу. «Медуза» остается рядом! 👾Мы продолжим рассказывать, как сохранить связь с внешним миром. Например, что делать, если не работает VPN, как обходить белые списки с помощью мессенджера Delta Chat и как подготовиться к отключениям интернета. Чтобы обо всем этом узнавать, важно сохранить доступ к «Медузе» — и это легко! Скачайте наше приложение, сохраните волшебную ссылку и подпишитесь на SOS-рассылку.

Отключения мобильного интернета в российских регионах практикуют еще с 2025 года, а с начала 2026-го они все чаще происходят в Москве и Петербурге. Власти объясняют необходимость отключений вопросами безопасности в связи с атаками украинских дронов — однако эти атаки продолжаются. Тем временем на отключения жалуются не только врачи, но и представители малого и среднего бизнеса, которые терпят убытки, а также жители, которые не могут связаться с близкими. Предполагается, что в моменты отключений должен работать «белый список» ресурсов, который составляет Минцифры, однако телеграм в него не входит — а сам «белый список» не всегда работает.