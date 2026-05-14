Во ФСИН признали, что число заключенных в России сократилось в том числе из-за вербовок на войну

За последние четыре с половиной года количество заключенных в СИЗО и местах лишения свободы в России сократилось до 282 тысяч человек, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев. Его слова приводит ТАСС.

По его данным, к концу 2021 года в России было 465 тысяч заключенных.

Гостев отметил, что к снижению числа осужденных, содержащихся в СИЗО и колониях, привела в том числе гуманизация уголовных наказаний за счет расширения практики назначения принудительных работ и других видов наказания, не связанных с лишением свободы.

Он добавил, что «в последнее время определенное влияние оказывает и работа по подбору контрактников в Вооруженные силы».

О вербовке заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. Сначала этим занималась ЧВК Вагнера, в том числе лично ее основатель Евгений Пригожин, а затем вербовать заключенных на войну стало Минобороны.

«Медиазона» писала, что только за два месяца 2022 года — сентябрь и октябрь — число заключенных в мужских исправительных колониях России сократилось на 23 тысячи человек. За 2023 год число заключенных в колониях сократилось более чем на 54 тысячи человек. Какое количество из них были завербованы на войну, неизвестно. В июне 2024 года «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» сообщали, что ЧВК Вагнера завербовала на войну в Украине не менее 48 366 заключенных.

В России закрыли доступ к судебной статистике за 20 лет, и это катастрофа Данные позволяли анализировать множество важных вещей: например, как власти преследуют россиян или сколько заключенных уходит на войну

