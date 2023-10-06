В 2023 году число заключенных в российских колониях сократилось более чем на 54 тысячи человек. К такому выводу пришла «Медиазона» после заявления заместителя министра юстиции РФ Всеволода Вуколова.

5 октября на выездном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Вуколов сказал: «Если десять лет назад у нас количество контингента, который находился в местах лишения свободы, достигал почти 700 тысяч человек, то сейчас у нас порядка 266 тысяч человек находится в исправительных колониях. То есть вот эта цифра снижается», — сказал чиновник.

Как отмечает «Медиазона», это первое публичное сообщение о числе заключенных в колониях после того, как ФСИН в ноябре 2022 года перестала публиковать подобную статистику на фоне вербовки осужденных в ЧВК Вагнера. В своем выступлении Вуколов не уточнил, идет ли речь об итогах третьего квартала 2023 года или более ранних показателях.

Согласно подсчетам «Медиазоны», из слов замминистра следует, что в 2023 году сокращение числа заключенных составило более 54 тысяч человек.

«Даже если предположить, что чиновник назвал свежие цифры на 1 октября, это исторический рекорд по сокращению тюремного населения с начала года. Если же он имел в виду более ранние показатели, то в сравнении с предыдущими годами падение еще более значительное», — отмечает издание.

Журналисты подчеркивают, что из-за отсутствия подробных данных по каждому месяцу, оценить, какое количество из 54 тысяч завербовали в ЧВК Вагнера, невозможно.

«Медиазона» со ссылкой на статистику ФСИН ранее писала, что в сентябре и октябре 2022 года число заключенных в мужских исправительных колониях России сократилось на 23 тысячи человек. На начало августа в колониях содержались 349 тысяч человек, к сентябрю их стало на тысячу меньше, что соответствует многолетнему тренду на снижение числа заключенных. Однако к началу октября и ноября произошел резкий спад — до 338 и 325 тысяч заключенных соответственно. Журналисты предполагали, что сокращение числа заключенных связано с вербовкой в ЧВК Вагнера.

ФСИН опубликовала статистику, из которой следует, что к 1 января 2023 года в российских СИЗО, тюрьмах и колониях содержались 433 тысячи человек. Таким образом с ноября 2022 года число заключенных в России сократилось на шесть тысяч человек, что соответствует тренду последних лет.