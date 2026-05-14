Итальянские визовые центры в России VMS и AlmavivA с 12 мая перестали принимать документы на визы через третьих лиц, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Подать заявление за туриста теперь больше не смогут агенты, курьеры, доверенные лица, нотариусы и адвокаты. «Альтернатива — только самостоятельная подача: заявитель должен лично прийти в визовый центр в назначенное время, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью», — сообщает АТОР.

В ассоциации отметили, что последствием этого решения станет увеличение сроков записи на прием документов на визы. При самостоятельной подаче заявители с пропиской в Москве и Подмосковье смогут попасть в визовый центр не раньше конца июня, туристам из регионов придется ждать примерно до июля. С учетом сроков рассмотрения документов полный цикл — от записи до получения паспорта на руки — может растянуться до четырех месяцев.

Изменение правил подачи документов в АТОР связывают с делом о незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России.

В начале мае итальянские СМИ сообщили об аресте бывшего посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди СантʼАньезе, которого обвиняют в незаконном оформлении шенгенских виз россиянам во время работы в посольстве в Ташкенте. Он возглавил итальянскую дипмиссию в Узбекистане в декабре 2024 года, после чего организовал перевод в визовый отдел своей знакомой Татьяны Таракановой — россиянки с итальянским паспортом, с которой работал в итальянском консульстве в Москве.

По версии итальянского следствия, Пападия вместе с Таракановой организовали схему выдачи долгосрочных туристических виз россиянам в обход правил Шенгенской зоны. За это они получали от четырех до 16 тысяч евро за каждую оформленную визу. В схеме участвовали три московских туристических агентства — Happy Travel, Visa4you и Park Lane. La Repubblica пишет, что по меньшей мере 95 российских граждан обратились в эти агентства и впоследствии въехали в Италию, не выполнив необходимые визовые требования.

В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России 620 тысяч шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. За весь 2025 год россияне подали более 670 тысяч заявлений на получение виз — это на 8% больше, чем в 2024 году. Почти три четверти всех заявлений на визы от россиян приходятся на Францию, Италию и Испанию.

«Заслужили, к сожалению» — «Нет, это лицемерие» Мы спросили вас, наших читателей, что вы думаете о запрете многократного шенгена для россиян, — и получили очень, очень много писем. Вот самые интересные

