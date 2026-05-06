Страны ЕС стали чаще выдавать россиянам шенгенские визы

В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России 620 тысяч шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Об этом пишет издание Euractiv, в распоряжении которого оказалась соответствующая статистика.

За весь 2025 год россияне подали более 670 тысяч заявлений на получение виз — это на 8% больше, чем в 2024 году.

Россиянам в прошлом году выдали более 477 тысяч туристических виз, что составляет примерно 77% от всех выданных виз гражданам РФ. Вторыми по распространенности стали визы для посещения родственников и друзей, третьими — визы для деловых поездок. Почти три четверти всех заявлений на визы от россиян приходятся на Францию, Италию и Испанию.

По информации Euractiv, данные о выдаче виз россиянам в какой-то момент обострили разногласия в Евросоюзе по поводу визовой политики блока. Страны Балтии и Польша, в частности, регулярно выступают за то, чтобы россияне не имели возможность отдыхать в Европе, пока Москва ведет войну против Украины.

В Ассоциации туроператоров России, комментируя публикацию Euractiv, заявили, что не стоит связывать прямой рост количества выданных виз с реальным турпотоком.

«Если раньше путешественники могли пользоваться одной многократной визой на протяжении нескольких лет, то теперь они вынуждены обращаться за разрешениями гораздо чаще. Это стало следствием ужесточения визовой политики: в ноябре прошлого года Еврокомиссия фактически запретила выдачу многократных виз россиянам», — сказали в АТОР.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила о приостановке выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз. В сообщении ЕК говорилось, что россиянам «придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС». По данным АТОР на март 2026 года, с января нынешнего года количество выданных многократных виз россиянам сократилось не менее чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Некоторые туроператоры рассказали, что в нынешнем году практически не получали мультивиз для своих клиентов.

