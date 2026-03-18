Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

Туроператоры на фоне ужесточения визовой политики стран Европы фиксируют значительное сокращение выдачи многократных шенгенских виз российским туристам в текущем году, пишет Ассоциация туроператоров России.

В январе — марте 2026 года количество выданных многократных виз сократилось не менее чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Некоторые туроператоры рассказали, что в нынешнем году практически не получали мультивиз для своих клиентов.

«В сравнении с январем — мартом 2025 года выдача многократных виз сократилась на 99%», — рассказали в одной из компаний.

По данным туроператоров, вместо многократных виз российским туристам в 50-60% случаев выдают двукратные визы — «преимущественно под круизы». Такая практика есть у консульств Италии, Франции, Испании и Греции.

В большинстве случаев российским туристам, планирующим поездки в Европу, стоит ориентироваться на однократные визы под сроки поездки, отмечается в публикации АТОР.

При этом с начала 2026 года туроператоры фиксируют рост числа обращений за шенгенскими визами по сравнению с первым кварталом 2025 года. Например, в Space Travel зафиксировали рост этого показателя на 20-25%. В PAC Group рассказали, что в два раза увеличилось количество запросов на получение виз в Испанию и Францию, на 30-40% — в Италию, на 10% — в Грецию и Венгрию.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила о приостановке выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз. В сообщении ЕК говорилось, что россиянам «придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС».

