Посольство Италии заявило, что продолжает принимать заявки на визы для россиян через посредников. В ассоциации туроператоров России говорили, что на это введен запрет

Посольство Италии в России не меняло процедуру подачи заявок на визы для россиян через посредников, заявили РБК в итальянском дипломатическом представительстве.

«В наши процедуры обработки визовых заявлений не внесено никаких изменений. С ними можно ознакомиться на сайтах наших генеральных консульств в Москве и Санкт-Петербурге», — сказали в посольстве.

Визовый центр AlmavivA в ответ на запрос журналистов посоветовал обратиться в Генконсульство Италии в Москве, которое устанавливает правила приема документов. В визовом центре VMS на момент публикации новости не ответили на запрос РБК.

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что VMS и AlmavivA с 12 мая перестали принимать документы на визы через третьих лиц. То есть теперь подать заявление за туриста больше не смогут агенты, курьеры, доверенные лица, нотариусы и адвокаты.

В АТОР предупредили, что последствием этого решения станет увеличение сроков записи на прием документов на визы. В организации связали новые правила с делом о незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России в Ташкенте.

По данным Евросоюза, на которые ссылалось издание Euractiv, в 2025 году россияне подали более 670 тысяч заявлений на получение шенгенских виз (на 8% больше, чем в 2024 году). А выдали им 620 тысяч виз (на 10,2% больше, чем годом ранее). Почти три четверти всех заявлений на визы от россиян приходятся на Францию, Италию и Испанию.

