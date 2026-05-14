Американская разведка подготовила отчет о том, как Китай использует войну США и Израиля с Ираном для того, чтобы укрепить свое преимущество над Вашингтоном в военной, экономической, дипломатической и других сферах. Об этом со ссылкой на источники сообщила 14 мая газета The Washington Post.

По словам собеседников журналистов, спецслужбы передали отчет на этой неделе председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну. Оценка разведки, как пишет WP, вызвала тревогу в Пентагоне по поводу геополитических издержек противостояния США с Ираном.

В отчете говорится, что во время войны на Ближнем Востоке Китай продавал оружие союзникам США в Персидском заливе и помогал странам по всему миру с энергоресурсами на фоне закрытия Ормузского пролива.

Кроме того, отметила разведка, из-за войны США остались без огромных запасов боеприпасов, которые «могли бы сыграть решающую роль в случае потенциального противостояния с Китаем по поводу Тайваня», пишет газета. Конфликт с Ираном также позволил Пекину посмотреть, как США ведут войны, и извлечь уроки для планирования своих будущих операций, отмечает The Washington Post.

Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал ложными «утверждения о том, что глобальный баланс сил сместился в пользу какой-либо другой страны, кроме Соединенных Штатов Америки». Он также добавил, что Пентагон «располагает мощным и устойчивым арсеналом, а также промышленным потенциалом, необходимым для того, чтобы защитить страну, обеспечить свои интересы и сдержать любого противника».

Представительница Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что США за 38 дней войны «нанесли сокрушительный удар по военному потенциалу иранского режима», а Вооруженные силы США — «величайшая боевая сила на планете».

В посольстве Китая в США заявили, что Пекин привержен «содействию миру и работе по деэскалации ситуации». Китайские дипломаты призвали не допустить возобновления боевых действий на Ближнем Востоке и не использовать ситуацию для того, чтобы «поливать грязью другие страны».

Разведка США подготовила свой отчет перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине 14 мая. В ходе переговоров лидер Китая предупредил, что между странами возможны «столкновения и даже конфликты» из-за Тайваня.

Китай считает Тайвань своей территорией. Предполагается, что военное вторжение войск КНР на Тайвань может начаться уже в 2027 году. США исторически выступают главным союзником Тайваня.

Если Китай нападет на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП Это больше ущерба от войны России с Украиной, пандемии и глобального финансового кризиса. Прогноз Bloomberg

