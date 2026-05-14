Мэрия Новосибирска не планирует восстанавливать памятную табличку, сорванную с закладного камня жертвам политических репрессий в Нарымском сквере. Об этом говорится в ответе городского управления по благоустройству общественных пространств активисту Роману Малоземову.

В Нарымском сквере установлен камень из штрафного отделения СИБЛАГа в Искитиме — одного из самых жестких лагерных подразделений, где советские заключенные работали на вредных производствах. На камне была табличка с текстом: «Здесь будет сооружен памятник жертвам государственного террора, чьи могилы или места захоронения неизвестны».

В апреле 2026 года табличка пропала. Активист Роман Малоземов писал, что законодательное собрание и мэрия Новосибирска еще в 2019 году обещали установить на этом месте памятник жертвам террора, расстрелянным в соседней тюрьме НКВД. Он направил в мэрию обращение, в котором попросил восстановить табличку на камне.

В ответе мэрии говорится, что табличка «была удалена несанкционированно», власти таких указаний не давали. При этом в мэрии заявили, что инициатором установки закладного камня в сквере была организация, объявленная в России «экстремистской» и ликвидированная (речь идет о «Мемориале» — прим. «Медузы»). Кроме того, текст таблички, по версии властей, «не соответствует критериям объективности, нейтральности и исторической точности».

В связи с этим власти города решили исключить закладной камень из реестра элементов монументально-декоративного оформления города, а табличку — не восстанавливать.

В последние годы в России регулярно убирают памятники жертвам советских репрессий. В частности, в апреле 2026 года в Томске закрыли Сквер памяти жертв политических репрессий, а мемориал жертвам большевистского террора «Камень Скорби» и другие национальные мемориальные камни демонтировали. В российских городах также убирают памятники, посвященные репрессированным полякам и литовцам, а также финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны.

В России фактически началась кампания по сносу памятников репрессированным. Власти утверждают, что не знают, кто виноват В этом материале мы ведем подсчет разрушений. К сожалению, он обновляется

