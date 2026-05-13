В России в майские праздники — на фоне отключения интернета — спрос на наличные деньги вырос в пять раз. Такого не было никогда
Банк России зафиксировал рекордный спрос на наличные деньги в майские праздники в 2026 году, сообщает РБК 13 мая.
По данным ЦБ РФ, прирост наличных денег на руках у россиян за праздничные дни, прошедшие с 1 по 11 мая, достиг 210,5 миллиарда рублей. Это максимальное значение с 2011 года, когда регулятор стал собирать такую статистику. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда прирост составил 41,2 миллиарда рублей.
Как отмечает РБК, похожий результат был только в пандемийном 2020 году — тогда объем наличных в майские праздники вырос на 133,5 миллиарда рублей.
Отток в наличность за прошедшие майские праздники в первую очередь связан с ограничениями в работе интернета, считает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Изначально, насколько я помню, обещали отключить интернет вообще с 5 мая. Я думаю, что людей это впечатлило и это был самый главный фактор», — сказал он. Эксперт уверен, что майский отток в наличность носит ситуативный и сезонный характер.
Мобильные операторы и Сбербанк предупредили жителей каждого второго региона России о том, что в майские праздники, с 5 по 9 мая, возможно отключение интернета. «Сбер» при этом предупреждал, что из-за этого могут перестать работать банкоматы.
Согласно статистике Банка России, как пишет РБК, практически каждый год в конце апреля — начале мая наблюдается повышенный спрос на наличные деньги. При этом после майских праздников, как правило, происходит изъятие наличных денег из обращения, и по итогам месяца объем наличных может вырасти меньше, чем за первую декаду мая, или сократиться.
