Банк России зафиксировал рекордный спрос на наличные деньги в майские праздники в 2026 году, сообщает РБК 13 мая.

По данным ЦБ РФ, прирост наличных денег на руках у россиян за праздничные дни, прошедшие с 1 по 11 мая, достиг 210,5 миллиарда рублей. Это максимальное значение с 2011 года, когда регулятор стал собирать такую статистику. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда прирост составил 41,2 миллиарда рублей.

Как отмечает РБК, похожий результат был только в пандемийном 2020 году — тогда объем наличных в майские праздники вырос на 133,5 миллиарда рублей.

Отток в наличность за прошедшие майские праздники в первую очередь связан с ограничениями в работе интернета, считает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Изначально, насколько я помню, обещали отключить интернет вообще с 5 мая. Я думаю, что людей это впечатлило и это был самый главный фактор», — сказал он. Эксперт уверен, что майский отток в наличность носит ситуативный и сезонный характер.

Мобильные операторы и Сбербанк предупредили жителей каждого второго региона России о том, что в майские праздники, с 5 по 9 мая, возможно отключение интернета. «Сбер» при этом предупреждал, что из-за этого могут перестать работать банкоматы.

Согласно статистике Банка России, как пишет РБК, практически каждый год в конце апреля — начале мая наблюдается повышенный спрос на наличные деньги. При этом после майских праздников, как правило, происходит изъятие наличных денег из обращения, и по итогам месяца объем наличных может вырасти меньше, чем за первую декаду мая, или сократиться.

Блокировки в России все сильнее. Шатдауны устраивают по любому поводу. «Медуза» остается рядом! 👾Мы продолжим рассказывать, как сохранить связь с внешним миром. Например, что делать, если не работает VPN, как обходить белые списки с помощью мессенджера Delta Chat и как подготовиться к отключениям интернета. Чтобы обо всем этом узнавать, важно сохранить доступ к «Медузе» — и это легко! Скачайте наше приложение, сохраните волшебную ссылку и подпишитесь на SOS-рассылку.

Читайте также

Ноль процентов принятия, ноль процентов понимания Власти Москвы ввели шатдаун на время парада. Как на это отреагировали москвичи?

Читайте также

Ноль процентов принятия, ноль процентов понимания Власти Москвы ввели шатдаун на время парада. Как на это отреагировали москвичи?