Губернаторы Брянской и Белгородской областей ушли в отставку

Вячеслав Гладков подал в отставку с поста губернатора Белгородской области с формулировкой «по собственному желанию», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Иркутской области генерал Александр Шуваев. Ранее «Ведомости» и РБК называли его основным кандидатом на замену Гладкову.

В отставку — с той же формулировкой «по собственному желанию» — ушел и глава Брянской области Александр Богомаз, возглавлявший регион с 2015 года. Врио губернатора назначен Егор Ковальчук, бывший председатель правительства самопровозглашенной ЛНР.

57-летний Вячеслав Гладков занимал пост губернатора Белгородской области с 2021 года. Слухи о том, что он может уйти в отставку еще до выборов, намеченных на сентябрь 2026 года, разошлись в начале апреля.

Источники «Ведомостей» связывали отставку Гладкова в том числе с его здоровьем, а также с «не лучшей» ситуацией с поддержкой власти в Белгородской области.

По разным данным (1, 2), Гладков может занять пост замминистра экономического развития или стать послом России в частично признанной Абхазии. Перед отставкой Гладков около месяца был в отпуске.

История Вячеслава Гладкова

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну

История Вячеслава Гладкова

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну