Госдума приняла закон о праве президента использовать армию для защиты россиян за рубежом

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект об «экстерриториальном» использовании российских вооруженных сил для защиты граждан России за рубежом, сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки вносятся в законы «О гражданстве» и «Об обороне». Проект закона был разработан министерством обороны РФ и внесен в Госдуму 19 марта. В первом чтении депутаты одобрили его 14 апреля.

В законе прописано, что решение о возможном «экстерриториальном» использовании вооруженных сил будет принимать президент.

Назначение этого закона, как отмечал проект Faridaily, не до конца понятно, поскольку у президента и так есть право «принимать меры» по защите граждан в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих интересам России (это статья 8 Федерального закона № 390 «О безопасности»).

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов связывал необходимость закона с делом археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше (в конце апреля его освободили). Юристы, опрошенные «Коммерсантом», предполагали, что речь может идти о «законодательном оформлении» конвоирования или охраны судов «теневого флота», внесенных в санкционные списки (корабли ВМФ России сопровождают их и сейчас).

The Bell, в свою очередь, указывает, что российские законодатели ориентировались на закон США от 2002 года «О защите американских военнослужащих» (ASPA), более известный как «закон о вторжении в Гаагу». Этот закон направлен на защиту американских военных и чиновников от действий Международного уголовного суда (МУС).

МУС, в частности, выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и ряда высокопоставленных российских военных, включая бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Читайте также

Гаагский суд выдал ордер на арест Путина. Его правда могут арестовать? А судить будут?

Читайте также

Гаагский суд выдал ордер на арест Путина. Его правда могут арестовать? А судить будут?