«Приятно, что страна пришла на помощь, я буду это помнить» Археолог Александр Бутягин дал первое интервью после освобождения — пропагандистскому каналу RT. Кратчайший пересказ
Бутягин — археолог, который многие годы вел раскопки в Крыму. В декабре 2025 года его задержали в Польше по запросу Украины, которая считала его работу после 2014 года незаконной и обвинила его разрушении объекта культурного наследия. 28 апреля Бутягина освободили в рамках обмена заключенными.
Этот текст — краткий пересказ первого интервью археолога после освобождения, которое он дал пропагандистскому телеканалу RT. Высказывания спикера отредактированы для придания связности тексту. Их смысл и контекст полностью сохранен.
Монотонно сидеть в тюрьме — невеселое занятие. Лучше движуха, даже неприятная — арест, КПЗ, суд. Польше я был не нужен, они просто хотели меня выдать Украине. Относились формально — просто сиди и жди. Интерес отрицательного порядка к моей работе начался еще в 2019 году. Археологи — не грабители, они занимаются наукой. Я считаю, что реакция европейского научного сообщества была недостаточной. Отдельные люди писали письма в мою поддержку, я им благодарен, но в целом сообщество могло бы высказаться посерьезнее. Честно говоря, я надеялся на обмен. Когда я о нем узнал, я был обрадован — но не удивлен. Приятно, что страна пришла на помощь, я буду это помнить. Иллюзия, что наука вне политики, разрушена. Мое дело — очень плохой прецедент для всего мира. Это пугает ученых и работает против науки. Мир ужасным образом изменился. Полицейский, который вел меня на суд, сетовал: «Вот, даже ученых теперь арестовывают. Такие времена».
