Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве президента использовать армию для защиты россиян за рубежом

Законопроект об «экстерриториальном» использовании российских вооруженных сил для защиты граждан России за рубежом принят Госдумой в первом чтении, сообщают агентства ТАСС и РИА Новости.

Этот законопроект предлагает изменения в статьи «О гражданстве» и «Об обороне». Его внесли в Госдуму 19 марта. В пояснительной записке говорилось, что норма разработана для прав россиян в случае их ареста или иного преследования за границей.

Решение о возможном «экстерриториальном» использовании вооруженных сил будет принимать президент.

Назначение этого закона, как отмечает проект Faridaily, не до конца понятно, поскольку у президента и так есть право «принимать меры» по защите граждан в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих интересам России (это статья 8 Федерального закона № 390 «О безопасности»). В пояснительной записке говорится, что новый законопроект вносит изменения «в развитие» указанной нормы.

Опрошенные «Коммерсантом» юристы предполагали, что новая норма может быть «законодательным оформлением» конвоирования или охраны судов «теневого флота», внесенных в санкционные списки. Faridaily приводит еще два примера — возможный арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по ордеру Международного уголовного суда или преследование российских военных в рамках возможного трибунала при Совете Европы.

Читайте также

Читайте также

