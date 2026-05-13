Бывшего замминистра природных ресурсов Дениса Буцаева, бежавшего в США после отставки, обвинили в мошенничестве

Бывший заместитель министра природных ресурсов России Денис Буцаев проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 13 мая сообщил ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Дело связано с хищением средств Российского экологического оператора (РЭО). В ходе расследования обвинение предъявили двум бывшим топ-менеджерам организации Екатерине Степкиной и Максиму Щербакову.

Денис Буцаев ушел в отставку по собственному желанию 23 апреля. Затем, по данным СМИ, он уехал из России. Как писало издание Faridaily, по словам источников, Буцаев через Минск уехал в Тбилиси, а 30 апреля уже находился в США. «Медиазона» обнаружила 12 мая, что МВД России объявило Буцаева в розыск.

Денис Буцаев стал, вероятно, первым высокопоставленным чиновником, который уехал из России из-за угрозы уголовного дела с начала волны репрессий против элит, писало издание Faridaily. Репрессии против высокопоставленных чиновников продолжаются с 2024 года, самым заметным примером стало преследование людей из окружения бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Чистки в окружении Шойгу продолжаются. Руслана Цаликова — самого близкого его соратника — обвиняют в растрате и взятках. Z-блогеры ликуют и ждут падения самого Шойгу Суд проявил редкое снисхождение — Цаликова не отправили в СИЗО

