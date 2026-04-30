«Ведомости»: бывший заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев уехал из России сразу после отставки

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, ушедший в отставку неделю назад, покинул Россию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Распоряжение об отставке Буцаева «по его просьбе» премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 22 апреля. По данным «Ведомостей», в этот же день он уехал из России через Минск.

В конце апреля несколько анонимных телеграм-каналов написали об уголовном деле о мошенничестве против административного директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Юрия Валдаева. РЭО — это компания-оператор . Буцаев работал там с апреля по ноябрь 2019 года. Затем его назначили первым вице-губернатором Белгородской области, а в ноябре 2020 года он вернулся на пост гендиректора в РЭО и оставался там вплоть до своего перехода в Минприроды в 2025 году.

Источники «Ведомостей» утверждают, что уголовные дела были возбуждены в отношении еще двух топ-менеджеров РЭО — Екатерины Степкиной и Максима Щербакова — а в материалах дел упоминается и Буцаев. В каком качестве он там фигурирует и с чем связаны уголовные дела, неясно.

Издание Faridaily отмечает, что Буцаев, вероятно, первый высокопоставленный чиновник, уехавший из России из-за угрозы уголовного дела с начала волны репрессий против элит (при том, что многие в попытках избежать уголовного преследования уходят на войну). В санкционных списках США, Канады, Великобритании или ЕС Буцаев не числится, где он сейчас — неизвестно, пишет Faridaily.

Волна репрессий против высокопоставленных чиновников, как отмечает Faridaily, продолжается с 2024 года. Самыми заметными стали чистки в Минобороны и в рядах бывших соратников и сослуживцев Сергея Шойгу, возглавлявшего ведомство до мая 2024-го. Некоторые из коллег Шойгу уже осуждены.

