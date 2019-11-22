Уволен глава компании-оператора «мусорной реформы». Он проработал полгода

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО, компания-оператор «мусорной реформы») Денис Буцаев ушел в отставку, сообщает со ссылкой на источники РБК.

«Ведомости» пишут, что отставка еще не состоялась, но Буцаева о ней уже уведомили, не объяснив причин. По данным РБК и «Ведомостей», новым руководителем РЭО станет бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Буцаева назначили главой РЭО в апреле 2019 года, до конца 2018-го он работал вице-премьером в правительстве Московской области.

Российский экологический оператор существует с середины января 2019 года, когда указ о его создании подписал президент РФ Владимир Путин. РЭО должна курировать российскую систему сбора и переработки мусора.