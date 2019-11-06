Медведев уволил куратора «мусорной реформы»

Замглавы Минприроды Владимира Логинова освободили от должности. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

Логинова уволили по его просьбе, сказано в документе. Заместителем министра он работал с ноября 2018 года и отвечал в том числе за реформу вывоза и переработки мусора, уточняет ТАСС.

«Мусорная реформа» стартовала 1 января 2019 года, ответственными за вывоз отходов вместо мелких компаний стали крупные региональные операторы.

Цель реформы — ввести сортировку и раздельный сбор мусора, ликвидировать стихийные свалки и уменьшить объем захоронения отходов.

В регионах строят новые мусорные полигоны, но предназначены они для отходов из Москвы. К примеру, такую свалку строят в Архангельской области на станции Шиес. Местные жители протестуют из-за этого с октября 2018 года, стихийные митинги неоднократно заканчивались столкновениями с Росгвардией и охраной полигона.